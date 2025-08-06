Эксперт: у Милорада Додика есть 90 дней, чтобы оспорить решение ЦИК

У президента Республики Сербской Милорада Додика есть три месяца на то, чтобы оспорить решение Центризбиркома Боснии и Герцеговины, который отозвал его мандат. Об этом «Звезде» рассказала профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

«Поскольку все процессы в Боснии и Герцеговине последние пять лет развиваются явочным порядком, то западное сообщество решение признает и сочтет его легитимными. ЦИК аннулировал полномочия Милорада Додика. У него есть 90 дней на обжалование. Можно говорить, что данное решение каким-то образом изменено не будет. Это последовательная позиция Запада, который пытается изменить политическую сцену в Боснии и Герцеговине», - сказала Энтина.

Милорад Додик может рассчитывать на сложность юридической структуры самой Боснии и Герцеговины. Институт аппарата высокого представителя ООН, через который действует ЦИК, наделен полномочиями формально.

«Сам институт высокого представителя Шмидта, как и его фигура, не были одобрены на уровне Совбеза ООН из-за позиции России и Китая. Соответственно, если мы будем упираться в букву закона, то можно говорить, что институт высокого представителя нелегитимен сам по себе. Соответственно, все принимаемые через его аппарат решения могут быть оспорены», - отметила эксперт.

Позавчера ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Сегодня Центризбирком аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы, пишет Dnevni Avaz.

Напомним, 26 февраля суд заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и запретил ему вести политическую деятельность на протяжении следующих шести лет.

В российском внешнеполитическом ведомстве это решение назвали «сфабрикованным делом», которое не может иметь юридических последствий.