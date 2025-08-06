МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: у Милорада Додика есть 90 дней, чтобы оспорить решение ЦИК

По мнению директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерины Энтиной, решение ЦИК может быть оспорено из-за сложности юридической структуры Боснии и Герцеговины.
Ян Брацкий 2025-08-06 16:54:41
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

У президента Республики Сербской Милорада Додика есть три месяца на то, чтобы оспорить решение Центризбиркома Боснии и Герцеговины, который отозвал его мандат. Об этом «Звезде» рассказала профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

«Поскольку все процессы в Боснии и Герцеговине последние пять лет развиваются явочным порядком, то западное сообщество решение признает и сочтет его легитимными. ЦИК аннулировал полномочия Милорада Додика. У него есть 90 дней на обжалование. Можно говорить, что данное решение каким-то образом изменено не будет. Это последовательная позиция Запада, который пытается изменить политическую сцену в Боснии и Герцеговине», - сказала Энтина.

Милорад Додик может рассчитывать на сложность юридической структуры самой Боснии и Герцеговины. Институт аппарата высокого представителя ООН, через который действует ЦИК, наделен полномочиями формально.

«Сам институт высокого представителя Шмидта, как и его фигура, не были одобрены на уровне Совбеза ООН из-за позиции России и Китая. Соответственно, если мы будем упираться в букву закона, то можно говорить, что институт высокого представителя нелегитимен сам по себе. Соответственно, все принимаемые через его аппарат решения могут быть оспорены», - отметила эксперт.

Позавчера ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Сегодня Центризбирком аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы, пишет Dnevni Avaz.

Напомним, 26 февраля суд заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и запретил ему вести политическую деятельность на протяжении следующих шести лет.

В российском внешнеполитическом ведомстве это решение назвали «сфабрикованным делом», которое не может иметь юридических последствий.

#босния и герцеговина #наш эксклюзив #ЦИК #Милорад Додик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 