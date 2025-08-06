МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минпросвещения: вводить единую школьную форму в России не планируется

Ранее в ведомстве заявили, что новый ГОСТ на школьную форму сотрет границы между детьми из семей с разным достатком.
Ян Брацкий 2025-08-06 17:40:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вводить единую школьную форму в российских школах никто не планирует. С таким заявлением выступили в Минпросвещения РФ.

«Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», - говорится в сообщении министерства.

Общие технические требования национального стандарта прописаны для производителей. В них учтены характеристики тканей, размерные признаки типовых фигур детей и некоторые характеристики, включая гипоаллергенность и влагоотведение.

Напомним, с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ для школьной формы. Теперь ее будут шить в деловом стиле, крой обеспечит удобство и комфорт для учеников.

Форма будет носить светский характер и как считают в Минпросвещения РФ, она сотрет границы между детьми из семей с разным достатком.

#дети #ГОСТ #школьная форма #Минпросвещения РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 