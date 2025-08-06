Минпросвещения: вводить единую школьную форму в России не планируется

Вводить единую школьную форму в российских школах никто не планирует. С таким заявлением выступили в Минпросвещения РФ.

«Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», - говорится в сообщении министерства.

Общие технические требования национального стандарта прописаны для производителей. В них учтены характеристики тканей, размерные признаки типовых фигур детей и некоторые характеристики, включая гипоаллергенность и влагоотведение.

Напомним, с 1 июля вступил в силу новый ГОСТ для школьной формы. Теперь ее будут шить в деловом стиле, крой обеспечит удобство и комфорт для учеников.

Форма будет носить светский характер и как считают в Минпросвещения РФ, она сотрет границы между детьми из семей с разным достатком.