МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России с 1 июля вступает в силу новый ГОСТ для школьной формы

Форму для школьников будут шить в деловом стиле, рекомендуется наносить на нее государственную и патриотическую символику.
Ян Брацкий 2025-06-29 03:12:07
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В России вступают в силу новые требования к внешнему виду школьной формы. Согласно ГОСТу от 1 июля, одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.

Отныне ее будут шить в деловом стиле, крой обеспечит удобство ученикам. Предусмотрено, что форма будет носить светский характер.

Новым ГОСТом также рекомендовано нанести на нее государственную и патриотическую символику, пишет РИА Новости. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.

Ранее эксперт Роскачества Анастасия Маслова дала родителям рекомендации по подбору школьной формы. С ее слов, необходимо в первую очередь обратить внимание на состав ткани. Оптимальным считается, когда 40-60% - шесть, а остальное - синтетические волокна.

Важную роль играет подкладка, которая тоже должна быть из качественных материалов, а также швы. Слишком грубые натрут детскую кожу и быстро разойдутся, считает эксперт.

#в стране и мире #школа #дети #форма #ученики #ГОСТ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 