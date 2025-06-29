В России с 1 июля вступает в силу новый ГОСТ для школьной формы

В России вступают в силу новые требования к внешнему виду школьной формы. Согласно ГОСТу от 1 июля, одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.

Отныне ее будут шить в деловом стиле, крой обеспечит удобство ученикам. Предусмотрено, что форма будет носить светский характер.

Новым ГОСТом также рекомендовано нанести на нее государственную и патриотическую символику, пишет РИА Новости. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.

Ранее эксперт Роскачества Анастасия Маслова дала родителям рекомендации по подбору школьной формы. С ее слов, необходимо в первую очередь обратить внимание на состав ткани. Оптимальным считается, когда 40-60% - шесть, а остальное - синтетические волокна.

Важную роль играет подкладка, которая тоже должна быть из качественных материалов, а также швы. Слишком грубые натрут детскую кожу и быстро разойдутся, считает эксперт.