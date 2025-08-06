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В Минпросвещения озвучили причины введения ГОСТа на школьную форму

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что типовые требования к школьной форме носят рекомендательный характер.
Ян Брацкий 2025-08-06 14:50:54
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Новый ГОСТ на школьную форму сотрет границы между детьми из семей с разным достатком. Такого мнения придерживается директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

«Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. Она снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям», - сказал Реут в интервью ТАСС.

Напомним, с июля 2025 года вступили в силу новые стандарты школьной формы. Они касаются качества ткани, безопасности фурнитуры, гипоаллергенность и прочее.

Новым ГОСТом также рекомендовано нанести на нее государственную и патриотическую символику

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что типовые требования к школьной форме носят лишь рекомендательный характер. Уточняется, что школы могут дополнительно к ГОСТу применять собственные нормативы - выбрать цвет, фасон и знаки отличия формы, опираясь на мнение учеников и родителей.

#школа #дети #ГОСТ #школьная форма #Минпросвещения РФ
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