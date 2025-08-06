Эмоциональный разговор Дмитриева по телефону у посольства США попал на видео

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в объектив корреспондента «Звезды» в момент эмоционального телефонного разговора.

Дмитриев разговаривал по телефону, пока ждал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа у американского посольства.

Ранее завершилась встреча главы России Владимира Путина и представителя Белого дома. Переговоры продлились около трех часов. Кортеж Уиткоффа покинул территорию Кремля и в сопровождении Дмитриева направился в посольство США.

Напомним, сегодня спецпосланник американского лидера прибыл в Москву с пятым с начала года визитом. Он побывал в московском парке Зарядье, после чего его принял российский глава.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече, назвал разговор двух сторон полезным и конструктивным. Он добавил, что собеседники обменялись некоторыми сигналами в контексте украинского урегулирования.