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Эмоциональный разговор Дмитриева по телефону у посольства США попал на видео

Глава РФПИ сопровождал Стивена Уиткоффа после встречи с Владимиром Путиным.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 16:16:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в объектив корреспондента «Звезды» в момент эмоционального телефонного разговора.

Дмитриев разговаривал по телефону, пока ждал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа у американского посольства.

Ранее завершилась встреча главы России Владимира Путина и представителя Белого дома. Переговоры продлились около трех часов. Кортеж Уиткоффа покинул территорию Кремля и в сопровождении Дмитриева направился в посольство США.

Напомним, сегодня спецпосланник американского лидера прибыл в Москву с пятым с начала года визитом. Он побывал в московском парке Зарядье, после чего его принял российский глава.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече, назвал разговор двух сторон полезным и конструктивным. Он добавил, что собеседники обменялись некоторыми сигналами в контексте украинского урегулирования.

#посольство США #наш эксклюзив #телефонный разговор #Кирилл Дмитриев #Стивен Уиткофф
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