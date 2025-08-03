На Кубани из-за ливней рухнул пролет автомобильного моста

На Кубани в районе Горячего Ключа из-за ливней произошло обрушение пролета автомобильного моста. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На месте происшествия застряли один водитель и 15 пассажиров. Их перевезут вброд на автомобилях повышенной проходимости после того, как уровень воды спадет.

Ранее Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» сообщил, что на протяжении как минимум завтрашнего дня ситуация с погодой в регионе не улучшится.

Также синоптик предупредил, что соседние регионы - Ростовская область и Крым тоже могут стать жертвами наводнений и паводков.

В Туапсинском районе был введен режим ЧС.