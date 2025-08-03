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В Туапсинском районе ввели ЧС из-за наводнения

Из-за разгулявшейся стихии три поселка оказались подтопленными.
Константин Денисов 2025-08-03 16:10:32
© Фото: @glavatuapseregion, Telegram

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края из-за паводков и наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Режим ЧС ввели», - подтвердили журналистам.

Ранее сообщалось о том, что поселки Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка оказались подтоплены. Трасса М-4 «Дон» перекрыта в двух местах из-за сошедшего селя.

150 спасателей и 44 единицы техники пытаются ликвидировать последствия паводков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» предупредил о том, что с аналогичными проблемами могут столкнуться Ростовская область и Крым.

#Краснодарский край #Погода #МЧС #режим ЧС #стихия
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