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Вильфанд допустил потопы в Крыму и Ростовской области после Туапсе

Краснодарский край захлестнули мощные паводки.
Константин Денисов 2025-08-03 15:18:47
© Фото: glavatuapseregion, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах наводнений в Краснодарском крае, которые уже привели к различным происшествиям. Также метеоролог предупредил, что аналогичная ситуация может сложиться в соседних Крыму и Ростовской области.

«Вообще говоря,  последние годы, последние десятилетия юг Европейской России стал поводочным во все сезоны года. Над югом Европейской России погода теплая,  температура на 2-4 градуса выше нормы, но неустойчивая. И там идут интенсивные осадки. Причем ливневого характера, когда выпадает большое количество осадков за непродолжительный период. В связи с этими интенсивными осадками, которые выпадали за непродолжительный период времени, это в горных районах очень опасная ситуация, которая ведет к быстрым поводкам в горных реках. Потому что реки вздуваются буквально на метры,  и уже несут мощные потоки воды в свои устья», - рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, в ближайшие два дня - до 4 августа ситуация может только осложниться, поскольку прогнозы неблагоприятные.

Что касается регионов, которые могут столкнуться с аналогичной ситуацией, то Вильфанд назвал Ростовскую область и Крым. Он добавил, что те аномальные погодные явления, которые текущим летом происходят как в Москве, так и на юге России, связаны с глобальным изменением климата.

#Краснодарский край #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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