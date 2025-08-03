В Германии уверены в отсутствии последствий ультиматума Трампа для России

Если Россия промолчит в отведенные ей главой Белого дома Дональдом Трампом десять дней по достижению перемирия на Украине, то ничего не произойдет. Таким мнением поделился с газетой Bild военный эксперт Томас Тайнер.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», - сказал он.

28 июля Трамп сократил срок, в течение которого Россия и Украина должны договориться о перемирии, с 50 дней до десяти. После этого он пообещал ввести новые санкции против Москвы.

В Кремле отметили, что приняли к сведению слова американского лидера, однако Россия продолжит добиваться мира с учетом своих интересов и сложившихся реалий.