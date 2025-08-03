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В Германии уверены в отсутствии последствий ультиматума Трампа для России

Глава Белого дома сократил срок договоренности по перемирию с 50 до 10 дней.
Константин Денисов 2025-08-03 17:53:59
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Если Россия промолчит в отведенные ей главой Белого дома Дональдом Трампом десять дней по достижению перемирия на Украине, то ничего не произойдет. Таким мнением поделился с газетой Bild военный эксперт Томас Тайнер.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», - сказал он.

28 июля Трамп сократил срок, в течение которого Россия и Украина должны договориться о перемирии, с 50 дней до десяти. После этого он пообещал ввести новые санкции против Москвы.

В Кремле отметили, что приняли к сведению слова американского лидера, однако Россия продолжит добиваться мира с учетом своих интересов и сложившихся реалий.

#Россия #в стране и мире #Украина #Германия #Дональд Трамп #перемирие
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