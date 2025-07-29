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Кремль: РФ приняла к сведению ультиматум Трампа по Украине

Трамп заявил, что намерен ввести 100-процентные пошлины в отношении Москвы, если она не договорится с Киевом об окончании конфликта.
Марина Крижановская 2025-07-29 12:52:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские власти услышали требование президента США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта и приняли его к сведению. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», - прокомментировал он вопрос журналиста BBC.

По словам Пескова, Кремль пока воздерживается от каких-либо оценок слов Трампа, при этом Москва продолжает сохранять приверженность мирному процессу урегулирования конфликта на Украине с учетом российских интересов.

Напомним, американский лидер заявил 28 июля, что сокращает с 50 до 10-12 дней срок ультиматума для окончания боевых действий на Украине. В то же время он питает к России теплые чувства и не хотел бы прибегать к рестрикциям.

В Госдепе США 23 июля пояснили, что установленный Трампом 50-дневный срок для заключения сделки по Украине не означает жестких обязательств.

#Москва #Россия #сша #Дональд Трамп #Дмитрий Песков #ультиматум #украинский конфликт #принять к сведению
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