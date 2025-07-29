Кремль: РФ приняла к сведению ультиматум Трампа по Украине

Российские власти услышали требование президента США Дональда Трампа об окончании украинского конфликта и приняли его к сведению. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», - прокомментировал он вопрос журналиста BBC.
По словам Пескова, Кремль пока воздерживается от каких-либо оценок слов Трампа, при этом Москва продолжает сохранять приверженность мирному процессу урегулирования конфликта на Украине с учетом российских интересов.
Напомним, американский лидер заявил 28 июля, что сокращает с 50 до 10-12 дней срок ультиматума для окончания боевых действий на Украине. В то же время он питает к России теплые чувства и не хотел бы прибегать к рестрикциям.
В Госдепе США 23 июля пояснили, что установленный Трампом 50-дневный срок для заключения сделки по Украине не означает жестких обязательств.
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