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Политолог назвал игрой на публику слова Трампа о сокращении срока для перемирия

Глава Белого дома передумал ждать 50 дней.
Константин Денисов 2025-07-28 16:39:50
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» призвал не относиться серьезно к словам главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении срока перемирия для России и Украины.

«Он еще передумает 10 раз. Потому что за два месяца ситуация может кардинально поменяться. И будет ли что-то там по истечении этого срока, еще никто не знает. Вот как это было много раз. То есть то он вводит какие-то санкции против всего остального мира, то откатывает назад. Поэтому, скорее всего, пока это идет игра именно на внутреннюю публику, на внутреннюю аудиторию», - сказал Блохин.

Политолог добавил, что за это время американский лидер вполне может развязать еще одну войну с Ираном или торговое противостояние с Евросоюзом.

Ранее Трамп объявил о том, что сокращает срок для перемирия России и Украины с 50 до 10-12 дней. О новом сроке он объявит «сегодня или завтра». При этом лидер США подчеркнул, что с любовью относится к России и не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #перемирие #наш эксклюзив
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