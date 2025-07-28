Политолог назвал игрой на публику слова Трампа о сокращении срока для перемирия

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» призвал не относиться серьезно к словам главы Белого дома Дональда Трампа о сокращении срока перемирия для России и Украины.

«Он еще передумает 10 раз. Потому что за два месяца ситуация может кардинально поменяться. И будет ли что-то там по истечении этого срока, еще никто не знает. Вот как это было много раз. То есть то он вводит какие-то санкции против всего остального мира, то откатывает назад. Поэтому, скорее всего, пока это идет игра именно на внутреннюю публику, на внутреннюю аудиторию», - сказал Блохин.

Политолог добавил, что за это время американский лидер вполне может развязать еще одну войну с Ираном или торговое противостояние с Евросоюзом.

Ранее Трамп объявил о том, что сокращает срок для перемирия России и Украины с 50 до 10-12 дней. О новом сроке он объявит «сегодня или завтра». При этом лидер США подчеркнул, что с любовью относится к России и не хотел бы прибегать к рестрикциям из-за ситуации вокруг Украины.