Поляки депортировали украинца, обещавшего поджигать дома из-за пособий

Сотрудники Пограничной стражи Польши доставили беженца на границу и передали его украинским коллегам.
Ян Брацкий 2025-08-31 23:39:00
© Фото: MKierwinski, X

Украинец, угрожавший полякам поджогами из-за отмены социальных пособий, депортирован на родину. Об этом сообщил глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский.  

«Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещенном в Интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи», - написал он в соцсети Х.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание неработающим беженцам из Украины.

Позже полиция задержала одного из украинцев, который угрожал поджигать дома местных жителей, если власти не возобновят выплаты.

#Украина #Польша #депортация #соцпособия #Навроцкий
