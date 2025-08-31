Поляки депортировали украинца, обещавшего поджигать дома из-за пособий

Украинец, угрожавший полякам поджогами из-за отмены социальных пособий, депортирован на родину. Об этом сообщил глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский.

«Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещенном в Интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи», - написал он в соцсети Х.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание неработающим беженцам из Украины.

Позже полиция задержала одного из украинцев, который угрожал поджигать дома местных жителей, если власти не возобновят выплаты.