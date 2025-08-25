МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Польши отказался подписывать закон о помощи беженцам с Украины

Глава польского государства считает, что социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам не должны предоставляться.
Дарина Криц 2025-08-25 13:59:21
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польский президент Кароль Навроцкий не стал подписывать закон, который предоставил бы украинским беженцам медицинское обслуживание и социальное обеспечение. Речь идет именно о неработающих украинцах.

Навроцкий заявил, что наложил на закон вето, так как за три с половиной года, по его словам, ситуация поменялась. Теперь ежемесячное пособие в размере 800 злотых, так называемое «800+», на каждого ребенка получат только трудоустроенные граждане Украины, что касается и медобслуживания. Его слова приводит aif.ru.

Кроме того, от неработающих выходцев из Украины не поступают отчисления в Фонд здравоохранения, что ставит их, согласно президенту, в привилегированное положение по отношению к гражданам Польши.

В мае этого года премьер-министр Дональд Туск пообещал, что власти наведут порядок в вопросе получения социальной помощи украинцами и пресекут махинации с получением таких выплат. Меры не коснутся живущих и работающих в Польше украинок с детьми или же осуществляющих уход за малолетними.

#Польша #Пособия #Беженцы с Украины #кароль навроцкий
