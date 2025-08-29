МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Польше задержали украинца за угрозы поджогов после отмены пособий

Он требовал восстановить социальные выплаты для соотечественников.
Дима Иванов 2025-08-29 22:43:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Польская полиция арестовала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с прекращением социальных пособий для безработных украинцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского.

В пятницу в TikTok было опубликовано видео, где на фоне работы спасателей по тушению пожара пользователь заявлял о возможной причастности украинцев к поджогу и требовал восстановить выплаты пособий, угрожая новыми возгораниями.

Кервиньский отметил в социальной сети X, что полиция задержала подозреваемого через несколько часов после появления видео. В отношении задержанного ведется следствие, и ему будут предъявлены обвинения.

Также министр сообщил, что полиция намерена инициировать процедуру депортации украинца, направив соответствующий запрос в пограничную службу.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке украинцев, который предоставлял неработающим гражданам Украины доступ к бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам, в отличие от других иностранных резидентов. Этот закон пересматривается каждые полгода.

#в стране и мире #Польша #Варшава #Пособия #украинские беженцы #украинцы в Европе
