В Польше задержали украинца за угрозы поджогов после отмены пособий

Польская полиция арестовала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с прекращением социальных пособий для безработных украинцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Марчина Кервиньского.

В пятницу в TikTok было опубликовано видео, где на фоне работы спасателей по тушению пожара пользователь заявлял о возможной причастности украинцев к поджогу и требовал восстановить выплаты пособий, угрожая новыми возгораниями.

Кервиньский отметил в социальной сети X, что полиция задержала подозреваемого через несколько часов после появления видео. В отношении задержанного ведется следствие, и ему будут предъявлены обвинения.

Также министр сообщил, что полиция намерена инициировать процедуру депортации украинца, направив соответствующий запрос в пограничную службу.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о поддержке украинцев, который предоставлял неработающим гражданам Украины доступ к бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам, в отличие от других иностранных резидентов. Этот закон пересматривается каждые полгода.