На Украине заявили о невозможности идентифицировать убийцу Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия закрыл свое лицо шлемом, поэтому идентифицировать его невозможно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно - лицо полностью закрывал шлем», - сказано в сообщении.

По данным издания, предполагаемый киллер тщательно спланировал пути отхода, используя «слепые зоны» в системе уличного видеонаблюдения. Вероятно, он успел переодеться и спрятать свои вещи и электроскутер, на котором передвигался.

Напомним, экс-спикера Рады и одного из лидеров «Евромайдана» убили накануне во Львове. Неизвестный произвел не менее восьми выстрелов в спину Парубия. Разыскиваемый был одет в форменную одежду доставщика еды и скрылся с места преступления на электроскутере.

Парубий - один из лидеров постмайданной Украины. После февральских протестов 2014-го года был назначен секретарем Совета безопасности и обороны Украины, а после избран в Раду, где стал вице-спикером. С апреля 2016-го по август 2019-го Парубий занимал пост спикера Верховной рады.