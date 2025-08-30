Бывший нардеп Рады: Парубия могли убить из-за денег

Бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия могли убить из-за денег, с политической точки зрения он не представлял интереса. Так считает экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров.

«Это убийство никак не связано с политическими процессами, потому что на Украине их нет. И с точки зрения политической Парубий не представлял абсолютно никакого интереса ни для одной из, условно говоря, политических проектов, которые могли бы теоретически быть запущены на Украине. Он свою карту уже отыграл как политик и в принципе он никому не был интересен», - сказал он.

Килинкаров напомнил, что Андрей Парубий играл на Майдане в 2014 году не последнюю роль. По словам бывшего народного депутата, экс-спикер Рады выполнял всю грязную работу: это касается и оружия, и снайперов, и вывода людей с оружием с гостиницы «Днепр».

«Его соратники в свое время на Майдане обвиняли в том, что он украл какие-то деньги с Майдана, купил какие-то там 10 или сколько-то там квартир», - сказал Килинкаров.

Немногим ранее стало известно об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Убийца, переодетый в курьера, ждал бывшего спикера Рады за машиной. Когда тот прошел мимо него, стрелок пустил пули в спину Парубию.