Появилось фото с места убийства Парубия во Львове

Предполагается, что экс-спикера Рады застрелил переодетый в курьера неизвестный.
Анна Касаткина 2025-08-30 13:30:07
© Фото: milinfolive Telegram

В Сети появились кадры с места убийства экс-спикера Верховной рады и одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. На нем украинский политик лежит на земле, видна кровь в области головы.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в Парубия стреляли восемь раз. Также в Сети распространяется снимок предполагаемого убийцы - он переодет в форму курьера доставки.

Парубия застрелили во Львове сегодня, 30 августа. Он был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов. В 2013-2014 годах координировал Евромайдан. Парубий выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана". Его также считают причастным к пожару в одесском Доме профсоюзов.

#фото #в стране и мире #Украина #убийство #Андрей Парубий #Львов #курьер
