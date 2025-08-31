МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмтириев пошутил над «изоляцией» России, выложив фото Путина с саммита ШОС

На снимке президент РФ стоит в окружении мировых лидеров.
Константин Денисов 2025-08-31 22:43:14
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил над «изоляцией» России, выложив фото президента России Владимира путина в окружении мировых лидеров на саммите ШОС.

«"Изолированная" Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», - подписал Дмитриев публикацию в своем телеграм-канале.

Только за сегодняшний день Путин успел провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем КНР Си Цзиньпином, причем встреча с Пашиняном изначально не была запланирована в графике российского лидера.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков объяснил, что график Путина на саммите ШОС весьма гибкий и может меняться, несмотря на свою насыщенность.

#Китай #в стране и мире #Саммит #Никол Пашинян #Владимир Путин #Си Цзиньпин #шос #Кирилл Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 