Дмтириев пошутил над «изоляцией» России, выложив фото Путина с саммита ШОС

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил над «изоляцией» России, выложив фото президента России Владимира путина в окружении мировых лидеров на саммите ШОС.

«"Изолированная" Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», - подписал Дмитриев публикацию в своем телеграм-канале.

Только за сегодняшний день Путин успел провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем КНР Си Цзиньпином, причем встреча с Пашиняном изначально не была запланирована в графике российского лидера.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков объяснил, что график Путина на саммите ШОС весьма гибкий и может меняться, несмотря на свою насыщенность.