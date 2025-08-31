Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили контакты России и США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили переговоры РФ и США во время встречи в рамках саммита ШОС. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно о том, что Путин после приема в честь гостей мероприятия пообщался с премьером Армении Николом Пашиняном, несмотря на то, что эта беседа не значилась в графике президента.

Саммит ШОС стартовал 31 августа в Китае и завершится 1 сентября. Ранее Ушаков сообщил, что график встреч у Путина насыщенный, но гибкий.