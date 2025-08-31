МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин встретился с премьером Армении Пашиняном в рамках саммита ШОС

У российского лидера запланирован плотный график встреч.
Константин Денисов 2025-08-31 16:52:23
© Фото: Пресс-служба Кремля © Видео: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел первую встречу на саммите ШОС в Китае. Российский лидер переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Саммит ШОС стартовал 31 августа и продлится по 1 сентября. Путин проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

Переговоры с Пашиняном не входили в график Путина, однако состоялись по окончании приема в честь глав прибывших делегаций. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что график встреч российского лидера является гибким.

На какие темы беседовали Путин и Пашинян, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что во время шествия Путина по красной дорожке в международном центре "Мэйцзян" для приветствия Си Цзиньпина организаторы включили «Калинку-Малинку».

