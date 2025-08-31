Песков рассказал об атмосфере на саммите ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гостеприимной атмосферу на приеме, который устроили организаторы саммита ШОС в Китае ждя его участников.

«Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайский друзья создают весьма и весьма гостеприимную», - сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь российского лидера лестно отозвался о китайской кухне.

Владимир Путин принимает участие в саммите. Российский лидер уже успел переговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем КНР Си Цзиньпином.