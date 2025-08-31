Путин прибыл на площадку саммита ШОС

Российский президент Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Там он встретился с хозяином мероприятия - председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой. На опубликованных кадрах видно, как они пожали руки и тепло поприветствовали друг друга, а затем сделали протокольную фотографию.

В планах президента РФ встретиться и провести переговоры со своим китайским коллегой. Также Путин станет участником памятных мероприятий в честь 80-летия годовщины победы над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

Саммит ШОС в Тяньцине продлится два дня - 31 августа и 1 сентября, на него соберутся главы более 20 государств и руководители десяти международных организаций.

Этим утром «Звезда» показала кадры прибытия российского лидера в Китай.