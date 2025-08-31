МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин прибыл на площадку саммита ШОС

Президент России пожал руку председателя КНР Си Цзиньпину и его супруге на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Марина Крижановская 2025-08-31 14:14:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Там он встретился с хозяином мероприятия - председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой. На опубликованных кадрах видно, как они пожали руки и тепло поприветствовали друг друга, а затем сделали протокольную фотографию.

В планах президента РФ встретиться и провести переговоры со своим китайским коллегой. Также Путин станет участником памятных мероприятий в честь 80-летия годовщины победы над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

Саммит ШОС в Тяньцине продлится два дня - 31 августа и 1 сентября, на него соберутся главы более 20 государств и руководители десяти международных организаций.

Этим утром «Звезда» показала кадры прибытия российского лидера в Китай. 

#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин #шос #саммит шос
