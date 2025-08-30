Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ему удастся обсудить с председателем КНР Си Цзиньпинем все вопросы, связанные с двусторонней повесткой. Об этом он сообщил в интервью агентству Xinhua.

«Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности», - подчеркнул российский лидер.

Российский лидер добавил, что стороны традиционно проведут обмен мнениями касательно актуальных сюжетов во всех регионах.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Путин также примет в нем участие. Кроме того, он проведет в Китае целых четыре дня, что для зарубежных визитов является редкостью.