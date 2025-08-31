Путин прилетел в Китай для участия в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Ожидается, что российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава государства также планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой он надеется затронуть все аспекты двусторонней повестки. Кроме того, Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины победы над милитаристской Японией во Второй мировой войне.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь пройдет саммит ШОС. Его посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, высокопоставленные дипломаты стран-членов организации условились активнее заниматься укреплением безопасности и добрососедских отношений внутри объединения.