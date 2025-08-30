Проезд по трассе М-3 «Украина» Бекасово - Малоярославец сделали платным до 2110 года

Российское правительство решило сделать платным проезд по трассе М-3 «Украина», речь идет об участке от подмосковной деревни Бекасово до города Малоярославец в Калужской области. Уточняется, что он станет платным до 2110 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км 65+200 - км 124+000 с характеристиками согласно приложению №1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 года», - сообщается в документе.

Также имеется аналогичный бесплатный маршрут. При этом не уточняется размер тарифа для проезда по этому участку пути.

В феврале этого года на федеральной трассе М-11 «Нева» отменили штрафы за долгий проезд на коротких маршрутах, внедрив автоматическую систему распознавания проездов. Кроме этого, по этой дороге проехали беспилотные грузовые автомобили. Многотонными фурами управляет автоматика.