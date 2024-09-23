На трассе М-11 «Нева» запустили движение беспилотных грузовиков

В России дан старт беспилотным грузоперевозкам - событие историческое. Многотонные фуры - которыми управляет не водитель, а автоматика - выехали на трассу М-11. Она связывает Москву и Петербург.

На трассу 4 фуры выезжают сразу в автономном режиме. Несмотря на то, что в кабине все-таки есть человек, он здесь - только сторонний наблюдатель. Машина двигается самостоятельно - перестраиваясь и плавно набирая ход. В интенсивном потоке электроника «не теряется», в среднем за сутки по федеральной дороге проезжают порядка 30 тысяч автомобилей, но как показали испытания - даже при таких условиях беспилотный транспорт вовремя понимает, какой маневр нужно совершить, чтобы не допустить ДТП.

«Думает сама. К сожалению человек думает медленнее, чем машина. Поэтому у нас уже больше доверия к машине», - поделился руководитель беспилотных коридорных треков Александр Кудрявцев.

Большегруз-робот, в отличие от человека, смотрит не в оба - у него 4 пары «глаз». Радары, лидары, камеры - обзор на 360 градусов инженеры гарантируют. Дальность машинного зрения - 200 метров. И в ночное время эта концентрация внимания не снижается - напротив, благодаря специальным режимам - любые объекты от крохотного котенка до гигантской фуры - машина «считает».

«Автомобиль принимает решение притормозить, обогнать или, при экстренных случаях, полностью затормозить», - рассказал руководитель группы по разработке высокоавтоматизированных транспортных средств Равшан Талибуллин.

Беспилотные грузоперевозки между двумя столицами стартовали еще в прошлом году, но тогда в парке «автономных авто» были всего три машины. Сегодня их уже больше 20-ти - «обкатано» 3 миллиона километров. К концу года, по словам заместителя председателя правителя РФ Виталия Савельева, «в линию» выйдут 43 беспилотных автомобиля. И теперь - путь для Петербурга - стал проще. Всю дорогу можно будет проехать в автономном режиме. Раньше на одном из участков платной трассы М -11 приходилось «съезжать» на бесплатную М-10. Это было связано с реконструкцией дороги, и там разрешено только ручное управление. Сейчас проложен объезд Твери, ехать по трассе М-11 можно вплоть до северной столицы. Ну, а уже со следующего года беспилотное движение запустят и на трассе М-12, грузы в автономном режиме будут доставлять в Екатеринбург и Казань.

«Как правило, вы знаете, водители становятся операторами машины. Так или иначе машина должна иметь своего оператора, диспечера - это и беспилотные авиационные системы, это и автомобильный транспорт. Но это мировые тренды, мы должны понимать, что развитие в этом направлении нужно, как минимум, развивать и не хуже, чем мировые тренды, иначе мы просто отстанем. А это, в общем-то, и есть наша технологическая независимость», - заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Савельев.

Беспилотный грузовик может развивать максимальную скорость до 90 км/ч. Она разрешена по закону. Причем машине-роботу не нужно соблюдать режим труда и отдыха, как обычному водителю. Соответственно, за сутки такой автомобиль способен проехать до полутора тысяч километров, а человек всего 700.

За ситуацией на дороге с беспилотным транспортом следят из пункта управления. Он, к слову, может находиться и в паре сотен метров и за тысячи километров.

Перевозить беспилотным транспортом можно любые грузы - так уже доставляют продукты питания и бытовую технику. Это не только безопасно, но еще и выгодно. В том числе для потребителя.

Если такие беспилотные автомобили и дальше будут показывать свою эффективность - в планах Минтранса - запустить полностью автономные машины-роботов, для контроля которых человек в кабине уже будет не нужен.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что беспилотные автомобили начнут широко использоваться в России через 5-7 лет. По его словам, их внедрение зависит от зрелости технологий.