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На трассе М-11 отменили штрафы за долгий проезд на коротких маршрутах

На трассе внедрили автоматическую систему распознавания проездов.
Сергей Лебедев 2025-02-17 16:14:40
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Государственная компания «Автодор» с понедельника отменила правило максимального тарифа за долгое нахождение на участках трассы М-11 от Солнечногорска до Санкт- Петербурга. Ранее оно было введено для борьбы с уклоняющимися от оплаты проезда.

До сегодняшнего дня водители, которые находились более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы при общей длине маршрута менее 50 километров, должны были платить по самым высоким расценкам.

Теперь же на трассе внедрена автоматическая система распознавания проездов. Она и будет выявлять тех, кто уклоняется от оплаты проезда по платной дороге.

Напомним, в конце сентября прошлого года по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом запустили беспилотное движение грузовиков. Машины работают в автономном режиме, но под присмотром водителя. Он находится в кабине, но в процесс управления не вмешивается.

Беспилотники сами набирают скорость, тормозят и перестраиваются в соседние полосы. Роботы-большегрузы оснащены радарами и камерами кругового обзора. Ночью фуры так же уверенно чувствуют себя на дороге, как и днем.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #нева #трасса #тариф #оплата #М-11
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