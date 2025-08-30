МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYP: на границе США и Мексики зафиксировали рост числа нелегалов

Попытки массового пересечения американо-мексиканской границы вызваны желанием нелегалов вернуться назад в США.
Дарина Криц 2025-08-30 06:39:18
© Фото: defense.gov

На американо-мексиканской границе сотрудники погранслужбы задержали рекордное количество нелегалов из испаноязычной страны. Сообщается, что в августе произошло более 7,2 тысячи случаев попыток незаконно пересечь границу и проникнуть на территорию США.

Как сообщили журналисты газеты New York Post (NYP), это более чем вдвое выше - на 57% - в сравнении с июльскими данными. По информации СМИ со ссылкой на источники, этот всплеск вызван попытками нелегалов, которых депортировали из Соединенных Штатов, вернуться назад.

«По предварительным данным, <...> пограничники зафиксировали в этом месяце более 7 200 нелегальных мигрантов. Это на 57% больше, чем 4 600 мигрантов, зарегистрированных в июле. Это стало самым низким показателем за всю историю наблюдений», - уточнили в издании.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще задолго до своего избрания обещал навести в стране порядок с нелегальными мигрантами, особенно на южной границе страны. С его возвращением во власть начались массовые депортации граждан Мексики, Колумбии, Сальвадора и других латиноамериканских стран.

В августе этого года сообщалось, что стену на границе США и Мексики сделают черной и горячей. Таково было требование Трампа, так как на жаре выкрашенные в черный цвет поверхности сильно нагреваются, и людям будет сложнее перелезать.

#в стране и мире #сша #Пограничники #мексика #нелегальные мигранты
