Стену на границе США и Мексики сделают черной и горячей

США планируют покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, пишет 360.ru со ссылкой на Fox News. Цель - отбить у людей желание проникнуть в Соединенные Штаты незаконным путем.

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что это требование президента Дональда Трампа. На жаре выкрашенные в черный цвет поверхности сильно нагреваются, и людям будет сложнее перелезать.

Ноэм добавила, что стена имеет значительную высоту и уходит глубоко в землю. Это делает затруднительным ее преодоление сверху или подкоп. Кроме того, на объекте планируют установить камеры наблюдения и другое современное оборудование, а также создать рвы вокруг него.

Трамп обещал остановить проникновение нелегалов и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов и в ходе предвыборной кампании, и в день инаугурации. В июле в Белом доме заявили, что после его возвращения в Белый дом уже арестовали свыше 100 тысяч нелегалов. У полумиллиона иностранцев отозвали разрешения на временное пребывание в Штатах.