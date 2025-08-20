МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стену на границе США и Мексики сделают черной и горячей

Цель покраски - отбить у людей желание проникнуть в США незаконным путем.
Владимир Рубанов 2025-08-20 12:19:20
© Фото: David Peinado, dpa, Global Look Press

США планируют покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, пишет 360.ru со ссылкой на Fox News. Цель - отбить у людей желание проникнуть в Соединенные Штаты незаконным путем.

Американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что это требование президента Дональда Трампа. На жаре выкрашенные в черный цвет поверхности сильно нагреваются, и людям будет сложнее перелезать.

Ноэм добавила, что стена имеет значительную высоту и уходит глубоко в землю. Это делает затруднительным ее преодоление сверху или подкоп. Кроме того, на объекте планируют установить камеры наблюдения и другое современное оборудование, а также создать рвы вокруг него.

Трамп обещал остановить проникновение нелегалов и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов и в ходе предвыборной кампании, и в день инаугурации. В июле в Белом доме заявили, что после его возвращения в Белый дом уже арестовали свыше 100 тысяч нелегалов. У полумиллиона иностранцев отозвали разрешения на временное пребывание в Штатах.

