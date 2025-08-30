FT: Киев может остаться без поддержки Польши из-за ссоры Навроцкого и Туска

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском может оказать влияние на отношении Варшавы к Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

«Из-за разногласий касательно иностранного представительства было заметно отсутствие на встрече в Белом доме с рядом европейских лидеров, включая Владимира Зеленского», - говорится в материале.

Как отмечают собеседники издания, поводом для разногласий стал тот факт, что Туск ранее принимал участие в предыдущих европейских встречах с главой киевского режима. Однако президент США Дональд Трамп предпочел позвонить именно Навроцкому, когда сообщал ЕС о встрече на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным, оставив, таким образом, польского премьера в стороне.

Ранее сообщалось, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не разберется с вопросом признания Волынской резни.