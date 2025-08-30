МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: Киев может остаться без поддержки Польши из-за ссоры Навроцкого и Туска

Одним из поводов конфликта стало решение Трампа сообщить о прошедшей встрече с Путиным именно Навроцкому, оставив Туска в стороне.
Глеб Владовский 2025-08-30 04:50:26
© Фото: Damian Burzykowski, Keystone Press Agency, Globallookpress

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском может оказать влияние на отношении Варшавы к Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

«Из-за разногласий касательно иностранного представительства было заметно отсутствие на встрече в Белом доме с рядом европейских лидеров, включая Владимира Зеленского», - говорится в материале.

Как отмечают собеседники издания, поводом для разногласий стал тот факт, что Туск ранее принимал участие в предыдущих европейских встречах с главой киевского режима. Однако президент США Дональд Трамп предпочел позвонить именно Навроцкому, когда сообщал ЕС о встрече на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным, оставив, таким образом, польского премьера в стороне.

Ранее сообщалось, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не разберется с вопросом признания Волынской резни.

#в стране и мире #Украина #Польша #Дональд Туск #разногласия #кароль навроцкий
