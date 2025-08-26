Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до признания Волынской резни

Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не разберется с вопросом признания Волынской резни. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведет эксгумаций и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский союз не будет», - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава уже не раз давала понять, что будет придерживаться четкой позиции по этому вопросу.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил не давать гражданство страны и лишать льгот украинцев, симпатизирующих экстремистским организациям, и отказался подписывать закон о помощи беженцам с Украины.