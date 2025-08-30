МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бразилия начала подготовку к внеочередному саммиту БРИКС

Поводом проведения конференции в формате онлайн стали угрозы со стороны США.
Глеб Владовский 2025-08-30 23:31:32
© Фото: Liu Bin, XinHua, Globallookpress

Бразильские власти начали работу по организации внеочередного саммита БРИКС. Об этом сообщила газета Valor Econômico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, подготовкой занимается главный советник президента республики Селсу Аморим. Отмечается, что бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить вместе с членами БРИКС тему ответа на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США.

Ранее в вестнике правительства Бразилии сообщили, что Москва и Бразилиа подписали меморандум о финансовом сотрудничестве на фоне санкций со стороны США. Также сообщалось, что Лула да Силва принял ответные меры на 50-процентные торговые пошлины в отношении его страны, введенные президентом США Дональдом Трампом.

#в стране и мире #сша #Саммит #Бразилия #брикс
