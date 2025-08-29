МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бразилии одобрили меры против 50-процентных пошлин США

В общей сложности Трамп ввел на импортируемые из Бразилии товары торговые пошлины в размере 50%.
Марина Крижановская 2025-08-29 07:09:57
© Фото: Dietmar Plewka, imageBROKER.com, Globallookpress

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился применить ответные меры в ответ на введенные американским лидером Дональдом Трампом 50-процентные торговые пошлины в отношении его страны.

Еще в апреле Лула да Силва подписал закон, позволяющий Бразилии реагировать на действия других стран, «подрывающие ее международную конкурентоспособность». Обо всем этом пишет местное издание Globo.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва санкционировал в четверг начало консультаций и мер по применению закона об экономической взаимности против США в ответ на 50-процентный тариф, который распространяется на бразильские продукты, экспортируемые на американский рынок», - говорится в опубликованной статье.

Уточняется, что бразильский МИД уже направил документ во Внешнеторговую палату (Camex), и в самое ближайшее время об этом будут официально уведомлены США.

О намерении ввести торговые пошлины в отношении крупнейшего государства Латинской Америки Бразилии стало известно в конце июля. Трамп подписал указ о введении дополнительных 40% пошлин для этого государства, что суммарно составило 50%.

После президент Лула да Силва сообщил, что готовит ответ на действия Соединенных Штатов и не намерен обсуждать эти пошлины с Трампом.

