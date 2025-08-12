МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне санкций США

Ранее белый дом грозился вводить новые ограничения для стран, продолжающих торговлю с Москвой.
Константин Денисов 2025-08-12 01:01:04
© Фото: Myke Sena, dpa, Globallookpress

Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщает вестник правительства Бразилии.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», - говорится в тексте документа.

Ранее в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Бразилии за продолжение торговых связей с РФ.

Кроме того, Белый дом собирается использовать в отношении Бразилии и инструмент повышения торговых пошлин.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет обсуждать с Дональдом Трампом пошлины.

#Россия #сша #Дональд Трамп #санкции #Бразилия #пошлины #Сотрудничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 