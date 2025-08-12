Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне санкций США

Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщает вестник правительства Бразилии.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», - говорится в тексте документа.

Ранее в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Бразилии за продолжение торговых связей с РФ.

Кроме того, Белый дом собирается использовать в отношении Бразилии и инструмент повышения торговых пошлин.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет обсуждать с Дональдом Трампом пошлины.