Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне санкций США

Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщает вестник правительства Бразилии.
«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», - говорится в тексте документа.
Ранее в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Бразилии за продолжение торговых связей с РФ.
Кроме того, Белый дом собирается использовать в отношении Бразилии и инструмент повышения торговых пошлин.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет обсуждать с Дональдом Трампом пошлины.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»