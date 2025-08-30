МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сильный пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидировали

Ликвидация пожара объявлена в 21:54 по московскому времени.
Дима Иванов 2025-08-30 22:39:08
© Фото: mchs_volgograd, Telegram

В Волгограде специалисты МЧС полностью ликвидировали пожар в торговых павильонах на рынке, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, полная ликвидация пожара была объявлена в 21:54 по московскому времени.

Инцидент произошел в субботу в Тракторозаводском районе на улице Михайлова, 3. Огонь охватил торговые павильоны и продукцию. Изначально площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 3 тыс. кв. м, после чего пожар был локализован.

В результате происшествия 14 человек обратились за медицинской помощью, шестерых спасли сотрудники МЧС. Всего с территории рынка эвакуировали 600 человек.

#в стране и мире #пожар #Волгоград #МЧС
