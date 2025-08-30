МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МЧС сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде

На данный момент открытое горение уже ликвидировано.
Константин Денисов 2025-08-30 18:45:07
© Фото: mchs_official / Telegram

В МЧС России сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде. Такие данные опубликовала пресс-служба ведомства.

«За медицинской помощью обратились 14 человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что открытое горение уже ликвидировано.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте продолжают работу представители дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ведомства.

Ранее сообщалось о том, что загорелись торговые павильоны. МЧС России сообщили, что огонь распространился до 3 000 квадратных метров.

К тушению привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.

#в стране и мире #пожар #Волгоград #МЧС РФ #пострадавшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 