В МЧС сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде

В МЧС России сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде. Такие данные опубликовала пресс-служба ведомства.

«За медицинской помощью обратились 14 человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что открытое горение уже ликвидировано.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте продолжают работу представители дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ведомства.

Ранее сообщалось о том, что загорелись торговые павильоны. МЧС России сообщили, что огонь распространился до 3 000 квадратных метров.

К тушению привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.