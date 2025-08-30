В МЧС сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде

В МЧС России сообщили о 14 пострадавших при пожаре на рынке в Волгограде. Такие данные опубликовала пресс-служба ведомства.
«За медицинской помощью обратились 14 человек», - говорится в сообщении.
Кроме того, в МЧС подчеркнули, что открытое горение уже ликвидировано.
Причина возгорания пока неизвестна. На месте продолжают работу представители дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ведомства.
Ранее сообщалось о том, что загорелись торговые павильоны. МЧС России сообщили, что огонь распространился до 3 000 квадратных метров.
К тушению привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»