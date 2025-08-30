МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шесть человек спасены с места пожара на рынке в Волгоградской области

В настоящее время пожар локализован, спасатели продолжают тушение.
Игнат Далакян 2025-08-30 12:14:03
© Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек из пожара на рынке в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным МЧС России, с территории рынка эвакуированы 600 человек. В настоящий момент возгорание локализовано. Пожарные продолжают тушение.

Пожар случился на местном рынке в Волгоградской области. Загорелись торговые павильоны. МЧС России сообщили, что огонь распространился до 3 000 квадратных метров.

К тушению привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.

#в стране и мире #пожар #Волгоградская область #спасение #МЧС России #рынок
