Шесть человек спасены с места пожара на рынке в Волгоградской области

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек из пожара на рынке в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным МЧС России, с территории рынка эвакуированы 600 человек. В настоящий момент возгорание локализовано. Пожарные продолжают тушение.

Пожар случился на местном рынке в Волгоградской области. Загорелись торговые павильоны. МЧС России сообщили, что огонь распространился до 3 000 квадратных метров.

К тушению привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.