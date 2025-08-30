МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: американских войск не будет на Украине

Президент США сказал об этом в интервью Daily Caller.
Дима Иванов 2025-08-30 19:25:00
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заверил, что американских войск не будет на территории Украины. Об этом американский лидер сказал в интервью изданию Daily Caller.

Дональд Трамп подчеркнул, что США больше не передают оружие Киеву.

«Мы продаем его НАТО. Они платят за оборудование. Мы не тратим деньги на войну», - сказал президент США.

В США не считают, что конфликт можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности Украине, но американских войск не будет на территории страны, подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее журнал Atlantic сообщил, что глава Белого дома возмущен требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию ситуации на Украине.

