В Белом доме исключили отправку американских военных на Украину

Сегодня президент США отметил, что власти Франции, Великобритании и ФРГ намерены разместить свои контингенты на Украине.
Лиза Губина 2025-08-19 21:01:56
© Фото: Benjamin D. Applebaum US Joint Staff Global Look Press

США не будут размещать свои войска на территории Украины в рамках гарантий безопасности для Киева, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Однако она не исключила поддержку с воздуха. По ее словам, это является «возможной опцией».

«Военных США не будет на земле на Украине», - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

Она также анонсировала помощь Вашингтона в вопросе подготовки гарантий безопасности для Киева. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что над ними работают 30 стран, включая Японию и Австралию.

Напомним, сам президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что американских солдат, защищающих украинскую границу, не будет, пока он является главой государства. При этом он отметил, что возможность размещения своих контингентов рассматривают власти Франции, Великобритании и ФРГ.

#Украина #сша #Белый дом #гарантии безопасности #отправка военных на украину
