Atlantic: Трамп возмущен требованиями Зеленского и ЕС по Украине

Американский лидер считает, что Украине нужно пойти на уступки.
Константин Денисов 2025-08-28 22:38:45
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп возмущен требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет журнал Atlantic.

«Трамп выразил некоторое разочарование в адрес Зеленского и Европы, считая, что они нереалистичны в своих требованиях и должны признать, что Украина должна потерять часть территории, чтобы положить конец конфликту», - говорится в публикации.

Из-за этого проект мирного соглашения до сих пор окончательно не сформирован. Однако Трамп, по информации издания, видит завершение конфликта важнейшим элементом своего президентского срока.

15 августа Трамп встретился на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. 18 числа глава Белого дома провел встречу с Зеленским и рядом европейских лидеров.

По его мнению, Украина должна пойти на территориальные уступки, что позволит прекратить боевые действия немедленно.

