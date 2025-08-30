Застреленный во Львове экс-секретарь СНБО и бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий оставил о себе память как агрессивный националист и экстремист с антироссийскими взглядами. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» охарактеризовал его как «отъявленного русофоба», подкреплявшего свои убеждения конкретными действиями.

В 2010 году во время ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе Парубий активно препятствовал работе парламента. Он принес на заседание дымовые шашки и участвовал в драках. Олейник утверждает, что, несмотря на наличие состава преступления, дело тогда не получило судебного продолжения из-за договоренностей между украинской властью и Западом.

Парубий сыграл ключевую роль в событиях Евромайдана, став его формальным лидером и комендантом. Олейник считает его причастным к убийствам как протестующих, так и правоохранителей.

«Он руководил так называемыми сотнями Майдана, это боевики, которые нападали на работников правоохранительных органов, забрасывали их коктейлями Молотова. Мы все видели, как горел «Беркут» безоружный», - напомнил Олейник.

Также экс-нардеп ссылается на показания граждан Грузии, завербованных бывшим президентом Михаилом Саакашвили для снайперских обстрелов с позиций в гостинице «Украина» и Киевской филармонии. Их действия, по словам Олейника, координировал Парубий.

После Майдана Парубий получил пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, что стало своеобразным «вознаграждением» за его роль на Майдане. Он, как считает Олейник, был напрямую причастен к организации трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где в Доме профсоюзов были сожжены люди.

Позже Парубий занял пост председателя Верховной Рады, что Олейник считает нелогичным из-за его проблем с речью.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в разговоре со «Звездой» охарактеризовал Андрея Парубия как агрессивного украинского националиста с психическими отклонениями и проблемами с дикцией - тот не выговаривал букву «р». Это стало источником мемов и шуток, особенно после назначения его спикером парламента.

Парубий, по словам Царева, активно участвовал в событиях Майдана, координировал действия боевиков и был причастен к спасению иностранных снайперов, стрелявших по протестующим и правоохранителям.

Как секретарь СНБО, Парубий вместе с Коломойским организовал бойню в Одессе 2 мая 2014 года, запретив силовикам вмешиваться в расправу над сторонниками федерализации.

«Парубий приехал со стороны центральной власти, собрал силовиков и запретил вмешиваться в этот процесс. Коломойский нагнал нацистов, и они учинили вот эту бойню в Доме Профсоюзов, сожгли людей», - рассказал Царев.

Экс-депутат отмечает, что Парубий был в последнее время не имел значительного влияния, будучи рядовым депутатом без крупных финансовых ресурсов. Он находился в оппозиции к Зеленскому.

Ранее стало известно, что экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове. Сообщается, что убийца был одет как курьер. Момент нападения попал на видео. Парубия могли убить из-за денег, с политической точки зрения он не представлял интереса, заявил «Звезде» экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров.