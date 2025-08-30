Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий застрелен во Львове

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий убит во Львове, пишут украинские СМИ. Сообщается, что убийца был одет как курьер.

Информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», - написал он в своем телеграм-канале.

По данным полиции, «известного украинского политика» застрелили примерно в полдень в Сыховском районе Львова. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

В настоящее время убийцу разыскивает полиция.

В 2013-2014 годах Парубий был комендантом палаточного лагеря Евромайдана и руководителем его отрядов самообороны. После стал депутатом Рады и ее спикером, а также секретарем СНБО Украины.