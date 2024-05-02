Поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является спланированной и скоординированной акцией устрашения, которую разработало руководство киевского режима во главе с Александром Турчиновым (временно исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года). Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По словам экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», за 10 дней до трагедии Турчинов созвал совещание, в котором участвовали тогдашние министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Валентина Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. Медведчук также заявил о причастности к операции олигарха Игоря Коломойского, который тогда занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Кроме того, бывший народный депутат Украины рассказал, что непосредственным руководителем акции на месте был Игорь Палица, которого впоследствии назначили губернатором Одесской области.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности», - отметил Медведчук в интервью ТАСС.

Он уточнил, что «этими преступниками управляли внешние силы», которые продолжают управлять Украиной, только с помощью режима Зеленского. Именно «эти силы», по мнению Медведчука, и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку они «кровно заинтересованы в нем».

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что объективное расследование трагедии в Доме профсоюзов, в результате которой погибли 48 человек, еще 250 человек пострадали, разрушит миф о Евромайдане и европейских ценностях, а также о якобы благородных целях и идеях тех, кто устроил государственный переворот на Украине. По его мнению, произошедшее в Одессе было карательной акцией. Ее организаторами стали те, кто устроил госпереворот.