Президент Польши Кароль Навроцкий использует украинский вопрос, в частности, тему Волынской резни, как оружие против премьера страны Дональда Туска. В результате создается сложная правительственная ситуация, усугубляемая тем, что польская общественность настроена по отношению к Украине негативно, заявил «Звезде» политолог Станислав Стремидловский.

«Не так много внешнеполитических тем, которые вызывают очень широкий резонанс в Польше. Но вот украинский - он как раз один из них. Именно поэтому его активно эксплуатируют», - сказал собеседник.

Эксперт отметил, что Навроцкий «играет в ястреба» - использует свой предыдущий опыт работы директором музея Второй мировой войны в Гданьске и Института национальной памяти. Для президента тема Волынской резни становится хорошим оружием против Туска.

Что касается премьера - исторические темы, связанные с Украиной, никогда не были ему интересны. Так как польская общественность не стоит на стороне Украины, создается сложная ситуация внутри правительства.

«Бывший боксер наносит нокаутирующие удары Туску, а поле для ринга - украинский вопрос», - добавил Стремидловский.

Газета Financial Times писала, что разногласия между Навроцким и Туском могут негативно сказаться на дальнейшей польской помощи Украине. Туск активно участвует во встречах с Владимиром Зеленским, но после переговоров главы киевского режима и президента США Дональда Трампа в Белом доме американский лидер позвонил Навроцкому, а не Туску.

Ранее президент Польши выступил с предложением не выдавать гражданство тем, кто симпатизирует Бандере и УПА*. Кароль Навроцкий также не захотел больше помогать украинским беженцам, он не подписал закон о предоставлении им медобслуживания и соцобеспечения.

*УПА (Украинская повстанческая армия) - экстремистская организация, запрещенная в России.