МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Володин рассказал о вступающих в силу с осени законах

С 1 сентября нельзя будет навязывать россиянам товары или услуги, в Московском регионе за мигрантами начнут следить за мигрантами по геолокации, а силовики смогут узнать о счетах россиян во внесудебном порядке
Марина Крижановская 2025-08-30 11:26:06
© Фото: Пресс-служба Госдумы РФ, РИА Новости

Начало осени ознаменуется вступлением в силу ряда законов, касающихся борьбы с мошенничеством и контроля за приезжающими в Россию мигрантами, а также ограничения навязывания гражданам различных услуг .

Уже с понедельника, 1 сентября, заработает механизм так называемого «периода охлаждения» при выдаче кредитов. Теперь появится временной промежуток, в течение которого не будут проводиться финансовые операции. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками.

Кроме того, можно будет назначить уполномоченного, чтобы подтвердить перевод со счетов и получение наличных денег. А у правоохранителей будет возможность без обращений в суд узнавать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам россиян и юридических лиц для расследования уголовных дел.

В отношении мигрантов вводится новые пошлины, а в Московском регионе начинается эксперимент по обязательной регистрации по месту нахождения, дактилоскопии, биометрическому фотографированию и наблюдению за геолокацией устройств абонентов через специальное приложение на смартфоне.

Также жителям России нельзя будет навязать дополнительные платные услуги и работы или же создать такие условия, при которых предполагается получить согласие на их приобретение. Отмечается, что покупатель сможет потребовать вернуть деньги за товары и услуги, на которые он не соглашался. Обо всех нововведениях в законодательсве сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

#Вячеслав Володин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 