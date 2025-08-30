Володин рассказал о вступающих в силу с осени законах

Начало осени ознаменуется вступлением в силу ряда законов, касающихся борьбы с мошенничеством и контроля за приезжающими в Россию мигрантами, а также ограничения навязывания гражданам различных услуг .

Уже с понедельника, 1 сентября, заработает механизм так называемого «периода охлаждения» при выдаче кредитов. Теперь появится временной промежуток, в течение которого не будут проводиться финансовые операции. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками.

Кроме того, можно будет назначить уполномоченного, чтобы подтвердить перевод со счетов и получение наличных денег. А у правоохранителей будет возможность без обращений в суд узнавать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам россиян и юридических лиц для расследования уголовных дел.

В отношении мигрантов вводится новые пошлины, а в Московском регионе начинается эксперимент по обязательной регистрации по месту нахождения, дактилоскопии, биометрическому фотографированию и наблюдению за геолокацией устройств абонентов через специальное приложение на смартфоне.

Также жителям России нельзя будет навязать дополнительные платные услуги и работы или же создать такие условия, при которых предполагается получить согласие на их приобретение. Отмечается, что покупатель сможет потребовать вернуть деньги за товары и услуги, на которые он не соглашался. Обо всех нововведениях в законодательсве сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.