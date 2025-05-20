Эксперимент по контролю мигрантов внедрили в Москве и Подмосковье

Госдума РФ приняла новый закон о дополнительном контроле за мигрантами на территории Москвы и Московской области. Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, новая система будет носить экспериментальный характер.

«Сегодня приняли закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов», - написал Володин.

Теперь иностранные рабочие будут обязаны регистрироваться по месту нахождения и проходить процедуры дактилоскопии и биометрии. Кроме того, их местоположение будет отслеживаться благодаря мониторингу геолокации абонентских устройств.

Также в случае смены места регистрации и места жительства мигранты будут обязаны в трехдневный срок оповестить об этом соответствующее подразделение МВД.

Введенные меры не коснутся граждан Белоруссии. В случае признания эксперимента успешным его могут распространить и на другие регионы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2025 году нужно принять обновленную концепцию миграционной политики.