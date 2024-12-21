В РФ появилась схема мошенничества с Telegram и сайтами по подбору вакансий

Мошенники не перестают проявлять изобретательность и придумали новый способ обмана россиян при помощи мессенджера Telegram и сервисов с предложениями о вакансиях.

Теперь они рассылают ложные сообщения с предложениями по работе якобы от лица известных компаний, таких как HeadHunter или Baikal Shared Scooter Company Limited. О новой уловке сообщил РИА Новости ведущий аналитик Евгений Егоров.

«Цель большинства мошеннических схем - кража денежных средств. Этот сценарий не является исключением. Сначала происходит массовая рассылка предложений о трудоустройстве. Контакты могут быть взяты из украденных баз данных. Откликнувшимся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте», - пояснил эксперт.

Затем пострадавшему даются задания для якобы пополнения внутреннего счета, после того, как он авторизуется на подставном сайте. Но чтобы их вывести, добавил эксперт Егоров, такой «сотрудник» должен заплатить комиссию или ввести данные своей карты для зачисления денег.

В конце ноября стало известно, что российским банкам могут запретить банкам писать населению через мессенджеры. Кроме этого, в рамках борьбы с кибермошенничеством можно будет также оформить самозапрет на кредит через «Госуслуги».