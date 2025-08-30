В Анапе продемонстрировали технологию машинного зрения

В технополисе ЭРА в Анапе прошла стратегическая сессия по использованию искусственного интеллекта в производстве российской военной техники. Речь идет о так называемом машинном или техническом зрении.

Кроме того, в рамках мероприятия развернули выставку, где представили приборы для распознавания целей, созданные с помощью нейросетей, беспилотники с использованием элементов ИИ и многое другое.

Настоящее и будущее российской армии неразрывно связано с искусственным интеллектом. Именно вопросы его внедрения обсуждали участники круглого стола.

«Российские предприятия имеют определенные наработки в области технического зрения. В своей основе они базируются на оптических, оптико-электронных и радиолокационных технологиях, на приборах и датчиках», - заявил заместитель председателя Правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сегодня разработки с использованием технического зрения из разных сфер уже не только поступили в серийное производство, но и активно используются, в том числе, в зоне СВО. В частности, его активно устанавливают производители беспилотников.

Техническое зрение позволяет одному оператору управлять сразу несколькими беспилотниками - создавать так называемую карусель дронов.

Оператор с помощью пульта переключается на первый дрон, видит картинку с этого дрона и указывает уже конкретную цель - технику или здание. Тут же он может переключиться на несколько других аппаратов. Таким образом, один человек может провести атаку сравнимую с ротой БПЛА. Причем, количество птичек в воздухе может быть любым.

Машинное или техническое зрение не только позволяет одному оператору управлять сразу несколькими дронами. Причем человек может находиться в любой точке мира. Ему нужно только выбрать цель после запуска птички. После этого управление переходит под контроль искусственного интеллекта. Кроме того, такой подход позволяет избежать обрыва связи и делает дрон фактически неуязвимым к РЭБ.

Используется техническое зрение и в стрелковом оружии. На выставке представили систему тепловизионного мониторинга и аналитики. Фактически - это умное ружье. Стрелку нужно лишь обнаружить цель. После того, как прицел ее захватил, он автоматически определяет расстояние до цели, учитывает метеоусловия и особенности патрона. Далее включается режим автоматического выстрела. Таким образом, вероятность попадания увеличивается в разы.

Несмотря на то, что большинство производителей здесь военные, техническое зрение находит применение и в гражданской жизни. Поэтому весомая часть разработок двойного назначения.