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Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Первый заместитель Министра обороны России и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли посетили один из новых полигонов в тыловой зоне спецоперации.
2024-04-30 11:10:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверили организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, которые предназначены для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Разработка и апробация перспективных БПЛА, а также средств связи и портативных детекторов дронов организована на одном из новых полигонов в тыловой зоне спецоперации. Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью при любой погоде.

В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе.

При разработке беспилотных летательных аппаратов учитывается опыт, накопленный в ходе специальной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ОПК #Минобороны России #бпла #МО РФ #Руслан Цаликов #денис Манутров #СВО
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