Руслан Цаликов и Денис Мантуров проверили производство БПЛА в зоне СВО

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров проверили организацию разработки и апробации перспективных беспилотников, которые предназначены для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной операции. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Разработка и апробация перспективных БПЛА, а также средств связи и портативных детекторов дронов организована на одном из новых полигонов в тыловой зоне спецоперации. Отмечается, что разрабатываемые беспилотники обладают широкими возможностями применения разных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью при любой погоде.

В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе.

При разработке беспилотных летательных аппаратов учитывается опыт, накопленный в ходе специальной операции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.