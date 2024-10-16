Народные конструкторы создали для СВО инновационный дрон «Овод»

Тульские народные разработчики создали и отправили на передовую инновационные дроны-камикадзе «Овод». Это беспилотник ударного типа, который может нести до 3,5 килограмма нагрузки.

Встроенный алгоритм позволяет БПЛА захватывать контрастные пиксели и двигаться к ним, рассказал создатель дрона Андрей Иванов. Когда оператор видит цель через очки, он нажимает кнопку, и беспилотник может лететь дальше самостоятельно, даже если против него действуют средства радиоэлектронного подавления и нарушена радиовидимость.

У «Овода» есть функция удаленного подрыва и самоликвидации, а также многоступенчатая система защиты при снаряжении боевой части. «Народный фронт» помогает передавать эти беспилотники на передовую. В сентябре военным отправили партию в 4 тысячи дронов.

В Запорожской области военнослужащие получили электрический гусеничный транспортер. На нем можно подвозить продовольствие, боеприпасы и эвакуировать раненых. Эта машина имеет хорошую проходимость и скорость, преодолевает каменные и земляные возвышенности.

Раненых можно зафиксировать на платформе в двух местах, и он точно не выпадет из бортов носилок, рассказал военнослужащий с позывным «Волк». По его словам, это надежная, устойчивая и почти бесшумная машина.

В Барнауле с разработчиками технических средств для спецоперации встретились координатор сбора «Народный фронт. Все для Победы!» Кристина Карамышина и замминистра промышленности Илья Финенко. Местные энтузиасты уже передали на передовую пять квадрокоптеров.

Стихийные разработчики получают благодаря «Кулибин-клубу» «Народного фронта» полезные горизонтальные связи и возможность взаимодействовать с другими командами, отметил создатель дрона «Овод» Андрей Иванов. «Кулибин-клуб» тестирует и продвигает в серийное производство разработки отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.